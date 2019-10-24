وقفة احتجاجية بالدوار الرابع في عمان.. هل تنتقل عدوى احتجاجات لبنان إلى الأردن؟ (صور وفيديو)

احتج عشرات الناشطين الأردنيين بالقرب من منطقة ”الدوار الرابع“ في العاصمة عمّان، اليوم الخميس، مطالبين بإسقاط نهج الفساد والعدول عن النهج الاقتصادي المتمثل في فرض الضرائب والجباية.

وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية، مرددين هتافات كانت قريبة من تلك التي صدح بها اللبنانيون في مظاهراتهم التي أتمت أسبوعها الأول اليوم.

ونادى المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين والعودة عن القرارات الاقتصادية الصعبة التي مست حياة الأردنيين المعيشية، إضافة إلى تحقيق العدالةِ المجتمعية وتكافؤ الفرص، وتخفيض مخصصات النواب والوزراء.

محاولات الخروج من ساحة مستشفى الأردن باتجاه #الدوار_الرابع

https://t.co/1hmqLjDziu — Mahmoud Hishmah محمود حشمة (@Mahmoud_Hishmah) October 24, 2019

وتضمنت مطالب المحتجين كذلك معالجة “ ما سمّوه الترهل الإداري“ في الأردن، وإلغاء الهيئات المستقلة وتعديل سلم الرواتب بزيادة الحد الأدنى وتحديد الحد الأعلى للأجور.

وتسيد شعار ”كلن يعني كلن“ الذي بات أيقونة الاحتجاجات اللبنانية هتافات المعتصمين في العاصمة عمّان، في دلالة على محاسبة جميع الفاسدين في الدولة دون استثناء.

وطالب ناشطون أردنيون أن تكون وقفتهم سلمية تعبر عن روح الشارع الأردني، والابتعاد عن الاحتكاك مع الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة بقوة في منطقة الاعتصام.