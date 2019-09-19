كيف تفاعل الشارع الأردني مع إضراب المعلمين؟ (فيديو إرم)

يواصل المعلمون الأردنيون في المدارس الحكومية، إضرابهم المفتوح عن العمل، احتجاجًا على رفض الحكومة منحهم علاوة قدرها 50% على رواتبهم الأساسية.

واستطلع موقع ”إرم نيوز“ آراء مواطنين أردنيين، حول الإضراب الذي يكمل الخميس أسبوعه الثاني، وما هي حلولهم للأزمة التي تزداد تعقيدًا مع تمسك كل طرف بموقفه.

وعبر متحدثون عن استيائهم من إضراب المعلمين، مطالبين النقابة والحكومة بإيجاد حل للأزمة في أسرع وقت، معتبرين أن الخاسر الأكبر مما يحدث هو الطلاب.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الإضراب ”حق مكتسب“، مشددين على ”أحقية“ مَطالب المعلمين، مشيرين إلى ”الصعوبات المعيشية التي يواجهها المعلمون في ظل رواتبهم المتدنية“.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وصف اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، في مبنى وزارة التربية والتعليم وجمع الفريق الحكومي مع عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بـ“المهم والإيجابي“.

وقال الرزاز بعد أن حضر جانبًا من اللقاء الذي غاب عنه نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إن ”الحوار الذي جرى كان إيجابيًّا وبَناءً، انطلاقًا من التزام الجميع بالحوار“.

في المقابل، وصف نائب نقيب المعلمين، الاجتماع بأنه ”كسر للجليد“، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإضراب سيبقى مستمرًّا لحين تحقيق مطالب المعلمين.

وقال نواصرة في حوار مع ”إرم نيوز“، إن ”اللقاء الأخير مع الحكومة كان بمثابة كسر للجليد، لكن لم يصدر عنه أي قرار يتعلق بعلاوة الـ50%“، التي يطالب بها المعلمون.