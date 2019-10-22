فتح: حماس تتهرب من الانتخابات لأنها تتربح من حكم غزة‎

اتهمت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ“التهرب من إجراء الانتخابات الفلسطينية“، مشيرة إلى أن حماس تتعامل مع الحكم في قطاع غزة باعتباره ”ملكًا لها وليس ولاية مؤقتة“.

وقال الناطق باسم فتح وعضو مجلسها الثوري، جمال نزال: إن ”حماس ليست معنية بالانتخابات؛ لأنها تعرف أن الانتخابات قد تكلفها الحكم أو ماء وجهها أو كلا الأمرين معًا“، على حد تعبيره.

وأضاف نزال، في تصريحات لموقع ”الجديد الفلسطيني“، أن ”حماس ترى في الحكم وسيلة للتربح وجني المكاسب ومنها الضرائب ونهب أراضي الدولة، حيث أقامت نظامًا يُشبه دولة البوليس التي لا تسمح بحرية التعبير“.

وتابع أن ”حماس حظرت انتخابات مجالس الطلبة؛ لأنها تعلم أن حركة فتح هزمتهم مئات المرات في تلك الانتخابات“، لذلك يحظرون إجراءها في غزة؛ لأنهم يعون أن ”الشعب الفلسطيني في غزة يعرف حماس ودواوينها وديدنها ووسائلها في التضليل والاستغلال والترويع“.

وجاءت تصريحات الناطق باسم حركة فتح متزامنة مع تلويح عدة قيادات في حماس بأن الانتخابات لا يمكن أن تتم وفقًا لما يطرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يرى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية تليها الانتخابات الرئاسية.

وتصر حماس على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وتتمسك بمبادرة أطلقتها فصائل فلسطينية ووافقت عليها حماس، تتحدث عن ضرورة أن يسبق إجراء الانتخابات حدوث توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، فيما لم تعلق حركة فتح على هذه المبادرة، لكنها رفضتها ضمنيًا.