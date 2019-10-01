الرئيس الفلسطيني يكلف اللجنة المركزية لحركة فتح بالاستعداد لإجراء الانتخابات‎

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اللجنة المركزية لحركة فتح ببدء الاستعداد لإجراء الانتخابات، وبحث كيفية إجرائها في قطاع غزة، والضفة الغربية، ومدينة القدس.

وناقش عباس، خلال اجتماعه مع مركزية فتح،“النشاطات التي جرت في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عمل الأقاليم والانتخابات، وما يتعلق بالأمن الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أزمة الأموال مع الإسرائيليين“.

وكانت حركة فتح، حذّرت حركة حماس من منع إجراء الانتخابات المرتقبة في قطاع غزة، معتبرة أن منعها هو ارتكاب خطأ كبير يمهد لانفصال حقيقي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني خلال تصريحات صحفية إن“الرئيس محمود عباس سيُصدر مرسومًا رئاسيًا يتعلق بانتخابات شاملة في القدس، والضفة، والقطاع“، مستدركًا“أن الانتخابات كانت مطلبًا دائمًا لكل الفصائل بما فيها حماس“ وفق وكالة ”سوا“ الفلسطينية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن الانتخابات هي أقصر الطرق لإنهاء الانقسام، خاصة مع موافقة أغلب الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس على إجرائها.

وقال العوض خلال تصريح صحفي:“ نتائج الانتخابات وأصوات المواطنين ستكون مساهمة بشكل كبير كعنصر أساس لإنهاء الانقسام“، مشيرًا إلى أن“حزب الشعب رحب بدعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات العامة باعتبارها استحقاقًا دستوريًا جرت مصادرته بفعل الانقسام“.