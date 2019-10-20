واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي وكفاحهم ضد الفساد.

ونقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن المسؤول، دون الكشف عن هويته قوله: ”عقود من الخيارات السيئة والفساد في لبنان دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي، وندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي“.

وأضاف المسؤول: ”الالتزام بتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، وهذا أمر يعود للبنانيين“.

وفي السياق، أعرب المسؤول عن أمل الخارجية الأمريكية، في أن تحفز هذه المظاهرات لبنان ”على المضي قدمًا لإصلاح اقتصادي حقيقي“، حسب المصدر ذاته.

ومنذ الخميس، يشهد لبنان، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وأعلنت الحكومة، الجمعة، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

ويعمل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ورقة اقتصادية إصلاحية في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.

وتتضمن ورقة الحريري الاقتصادية إصلاحات، من بينها ”إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة“.

كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.