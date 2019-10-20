مسؤولون لبنانيون: الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على قرارات ”إصلاحية“

قال مسؤولون لبنانيون لـ“رويترز“ اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء، غدًا الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية، ”خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار“.

كما تتضمن القرارات“خطة لخصخصة قطاعات الاتصالات، وإصلاحًا شاملًا لقطاع الكهرباء المهترئ“، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.