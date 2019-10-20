لجنة ”الانتخابات المركزية“ تتوجه إلى غزة منتصف الأسبوع المقبل‎

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد، إن وفدها سيصل قطاع غزة، منتصف الأسبوع المُقبل، لبحث الانتخابات العامة مع حركة ”حماس“ والفصائل الأُخرى.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، للأناضول، إن الوفد المكوّن من رئيس اللجنة حنا ناصر، والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة بغزة، يصل غزة الاثنين، من الأسبوع القادم، لبحث الانتخابات العامة، التشريعية وتتبعها الرئاسية“.

وذكر أن حركة ”حماس“ رحّبت بزيارة الوفد إلى قطاع غزة.

ومؤخرا، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة ”ناصر“، باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية)؛ على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن ”حماس“ قبلت إجراء الانتخابات، لكنها اشترطت عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وعدم الفصل بينهما، كما يريد الرئيس عباس.

وتحكم ”حماس“ قطاع غزة، فيما تدير حركة ”فتح“ التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.