الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 11 فلسطينيًا خلال مسيرات العودة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 11 فلسطينيًا أصيبوا، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على ”مسيرات العودة“ الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن من بين المصابين 6 بالرصاص الحي، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، نحو 5 نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة؛ للمشاركة في ”مسيرات العودة وكسر الحصار“ الأسبوعية.

وأطلقت ”الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار“(مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم ”لا للتطبيع“.

ومنذُ شهر مارس من عام 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.