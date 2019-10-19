منظمة التحرير الفلسطينية: حماس تضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، حركة حماس بوضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن الحركة تبرز مواقف متناقضة حول الانتخابات. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن ”حماس من حيث الشكل، تؤكد أهمية إجراء الانتخابات، لكن من حيث المضمون واضح تمامًا أنها تضع العراقيل“. وأضاف في حديث لإذاعة ”صوت…