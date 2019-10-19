منظمة التحرير الفلسطينية: حماس تضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات‎

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، حركة حماس بوضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن الحركة تبرز مواقف متناقضة حول الانتخابات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن ”حماس من حيث الشكل، تؤكد أهمية إجراء الانتخابات، لكن من حيث المضمون واضح تمامًا أنها تضع العراقيل“.
وأضاف في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، أن ”اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم في رام الله، ناقش قضايا لها علاقة بكيفية إزالة العقبات أمام الوصول إلى الموعد الذي يمكن أن يحدده الرئيس، من خلال إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية أو التشريعية أولًا ثم الرئاسية بعد ذلك بفترة“.
وأضاف، أن ”المنظمة تنتظر نتائج زيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع الفصائل، وسيستمع لمواقفها تحديدًا حركة حماس“.
وكانت حركة حماس، قد أكدت مواقفها السابقة بضرورة أن يسبق إجراء الانتخابات في فلسطين، توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، وأن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة.
وقال الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنّ ”حماس ستبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية خلال زيارته لقطاع غزة، بموقفها من ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن“.