قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمليات ضد ”داعش“

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، السبت، استئناف العمليات ضد خلايا تنظيم ”داعش“ في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.

وقال عبدي لوكالة ”فرانس برس“: ”عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجددًا“، مضيفًا: ”قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا تنظيم داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف“.

خدعة تركية

وفي سياق آخر، اتهم عبدي تركيا بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: إن ”الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من سري كانيه“ التسمية الكردية لرأس العين، محذرًا من أنه ”إذا لم يتم الالتزام سنعتبر ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا“.