تركيا تهدد باستئناف هجومها في شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان السبت، إنّ بلاده ”ستسحق رؤوس“ المسلّحين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وتابع أردوغان في خطاب ”إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين“.

كما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن القوات التركية في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم، ”إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل“.

وتابع أكار في حدث أقيم بمدينة قيصري ”أوقفنا العملية لخمسة أيام. في تلك الأثناء سينسحب (الإرهابيون) من المنطقة الآمنة وسيتم جمع أسلحتهم وتدمير مواقعهم، إذا لم يحدث ذلك فسنواصل العملية“.

واختتم بالتأكيد على أن ”استعداداتنا تامة، حال صدر الأمر المطلوب فسيكون جنودنا مستعدين للتوجه إلى أي مكان“.

واتفقت تركيا وواشنطن الخميس، على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من ”المنطقة الآمنة“ في شمال شرق سوريا، حيث صمدت الهدنة اليوم السبت على الحدود بين البلدين.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تخلِ قوات سوريا الديمقراطية، السبت، أيًا من مواقعها في مدينة رأس العين المحاصرة تمامًا من القوات التركية والفصائل الموالية لها.