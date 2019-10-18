واشنطن تفرض رسومًا جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على واردات أوروبا

المصدر: ا ف ب

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسومًا جمركية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، في إجراء هجومي جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ عند الساعة 00.01 بتوقيت غرينتش، وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة ”إيرباص“ للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الاسكتلندي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها على فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدمًا في خطوتها ردًا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة ”إيرباص“ لصناعة الطائرات.

وتبلغ هذه الرسوم 10% على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكي للتجارة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ”الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني“ المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية.