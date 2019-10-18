مسؤولة بالبنتاغون ترجئ شهادتها في تحقيق حول مساءلة ترامب

قال مصدران لرويترز، الخميس، إن مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تشرف على السياسة بشأن أوكرانيا، لن تدلي بشهادتها اليوم الجمعة أمام لجان الكونغرس التي تقود تحقيقًا لمساءلة ترامب بهدف عزله، ولكن من المتوقع أن تدلي بشهادتها الأسبوع المقبل.

ويطالب مشرعون بالاستماع إلى شهادة ”لورا كوبر“ من منطلق معرفتها بجهود ترامب الرامية إلى حث أوكرانيا على التحقيق في أنشطة جو بايدن، النائب السابق للرئيس والمرشح البارز لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك في المزاعم بأن الرئيس‭‭‭ ‬‬‬حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا بملايين الدولارات في إطار تلك الجهود.

وقال المصدران إنه كان من المقرر أن تدلي بشهادتها اليوم الجمعة، ولكنها لن تفعل ذلك على الأرجح إلا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول.