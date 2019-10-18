ترامب: داعش تحت السيطرة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن سياسته في الشرق الأوسط، في مواجهة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وإبرام اتفاق مدته 120 ساعة لوقف التوغل التركي في تلك المنطقة.

وقال ترامب: ”تنظيم داعش تحت السيطرة ونواصل اعتقال المزيد“.

جاءت تصريحات ترامب خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس.

وأثار التوغل التركي في شمال سوريا، مخاوف من أن يجد عناصر داعش المحتجزين بيد الأكراد، فرصة للفرار وإعادة إحياء تنظيمهم التي تعرض للهزيمة في سوريا والعراق.

ووافقت تركيا اليوم الخميس على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من ”منطقة آمنة“ سعت تركيا طويلًا للسيطرة عليها.