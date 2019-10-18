زعيم جمهوري في مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى وقف تحرك بالكونغرس ضد تركيا

دعا أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم الجمعة، نواب المجلس إلى وقف مساعي فرض عقوبات على تركيا؛ حتى يتسنى للرئيس دونالد ترامب وإدارته إتمام عملهم.

يأتي ذلك بعدما ضغط أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل معاقبة أنقرة على هجومها الذي بدأته قبل أيام في شمال سوريا.

وقال مكارثي في إفادة صحفية اليوم الجمعة: ”أعتقد أنه سيكون من الملائم أن ندعهم يواصلون هذا العمل، خاصة بعد النجاح الذي حققه الرئيس ووزير الخارجية مايك بومبيو بعملهما في تركيا.. أعتقد أنني سأتوقف الآن، وأتركهم ينجزون عملهم“.