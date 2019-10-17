العراق.. الحشد الشعبي يرد على تقرير اتهمه بقتل المتظاهرين‎

ردت مديرية أمن هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، على تقرير نشرته وكالة ”رويترز“، اتهمت فيه مسؤول المديرية أبو زينب اللامي بالوقوف خلف عمليات قتل وقمع المتظاهرين، من خلال نشر قناصة على أسطح البنايات.

وقالت المديرية في بيان: إن ”بعض وسائل الإعلام الغربية العاملة في العراق تناقلتْ معلومات عشوائية لا تستند إلى أي دليل أو بيّنة، تتهم المديرية بقمع أبنائنا من المتظاهرين السلميين في الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين“.

وتابعت: ”نؤكد مجددًا موقف الحشد الشعبي قيادة وهيئة وفصائل، بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية. نشير بشكل واضح إلى أننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق“.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار والديوانية والنجف.