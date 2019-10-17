العراق يعلن نتائج التحقيق بقمع المتظاهرين غدًا

أعلنت اللجنة الوزارية العليا في العراق، المكلفة بالتحقيق بقمع المتظاهرين، اليوم الخميس، أنها ستنشر نتائج تحقيقها غدًا الجمعة، وسط تشكيكات بمهنية اللجنة.

وقال رئيس اللجنة، وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، في بيان: إن لجان التحقيق استكملت مهامها، وستعلن النتائج غدًا الجمعة“.

وأضاف أن ”اللجان التحقيقية في المحافظات اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات أدلى بها المعنيون، بمن فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية“.

وأكد أن ”اللجنة العليا ستطلع على نتائج عمل اللجان، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها“.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا آل حيدر، في تصريحات صحفية اليوم: إن ”اللجنة الوزارية العليا استمعت إلى تقارير لجان التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن نتائج التحقيقات غير مقنعة“.

وأضاف آل حيدر أن اللجنة شكلت لجانًا ذهبت إلى المحافظات التي شهدت التظاهرات وسقط فيها شهداء وجرحى؛ لإجراء تحقيق جديد، مؤكدًا أن ”التحقيقات يجب أن تكتمل غدًا الجمعة، ونحن ننتظر إعلانها“.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار والديوانية والنجف.