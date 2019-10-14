أبومرزوق: ”حماس“ ملزمة بنتائج الانتخابات مهما كانت

قال موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن حركته ملزمة بقبول نتائج الانتخابات مهما كانت.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”الانتخابات الفلسطينية حق أصيل لكل شعبنا في الضفة والقطاع والخارج، وحيثما تيسر ذلك لاختيار قيادته بحرية وشفافية لكل الهيئات ذات الصبغة التمثيلية سواء في المنظمة أو رئاسة السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي“.

وأكد القيادي أبومرزوق أن ”التوافق الوطني هو الرافعة لإجرائها وحماس ملزمة بقبول النتائج مهما كانت“.

#الانتخابات_الفلسطينية حق أصيل لكل شعبنا في الضفة والقطاع والخارج وحيثما تيسر ذلك لاختيار قيادته بحرية وشفافية لكل الهيئات ذات الصبغة التمثيلية سواء في المنظمة أو رئاسة السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي، والتوافق الوطني هو الرافعة لأجرائها وحماس ملزمة بقبول النتائج مهما كانت. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) October 14, 2019

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن ”حماس أعلنت منذ البداية موقفها الإيجابي الواضح والمباشر من الانتخابات، وأبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس السلطة نيته الإعلان عن انتخابات عامة“.

وأضاف في منشور عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”ندعو رئيس السلطة محمود عباس إعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، لأنها تشكل مدخلًا مناسبًا لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة“.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن ”حماس ستقوم بكل ما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وحرصًا على مصلحة شعبنا العليا“.

يذكر أن حركة ”حماس“ كانت قد صرّحت أكثر من مرة سابقًا على لسان الناطقين باسمها، أنها ترفض إجراء الانتخابات التشريعية فقط، مطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية كذلك.