”فتح“: ”حماس“ تطرح مواقفها من الانتخابات الفلسطينية عبر الإعلام

قالت حركة ”فتح“ الفلسطينية اليوم الإثنين، إن حركة ”حماس“ تكتفي بإطلاق مواقفها وردود فعلها إزاء إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية عبر وسائل الإعلام.

وأوضح محمود العالول نائب رئيس حركة ”فتح“، بأنه يجري حوارًا مكثفًا مع كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف ”إنضاج موقف موحد وكذلك البحث عن حالة من التفاهم مع حركة حماس في غزة“.

وكشف القيادي الفتحاوي بأن حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية) سيتوجه بعد أيام إلى قطاع غزة“، في حين لم تعلن حركة حماس موقفًا رسميًا، واكتفت بإطلاق ردود فعل عبر الإعلام.

وأكد ”العالول“ تمسك فصائل منظمة التحرير بإجراء الانتخابات، قائلًا: ”مصرون عليها (الانتخابات) ونريد دائمًا التحلي بالتفاؤل، سنحاور وسنبذل كل الجهود وسنلجأ لأصدقائنا“.

وتابع ”لا نريد التوجه للنقد رغم وجود مؤشرات متناقضة من البعض، ونقول لحماس نحن نريدكم معنا مع الكل الفلسطيني لنذهب إلى الخيار الذي يساعد على استعادة وحدتنا الوطنية“.

وشدد العالول على أن لحركة ”حماس“ حق المشاركة أو عدمها بالعملية الانتخابية، لكن ليس من حقها منع المواطنين من المشاركة بالانتخابات وممارسة حقهم بالعملية الديمقراطية.