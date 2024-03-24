مع اشتداد القصف الإسرائيلي.. هل بدأ مخطط فصل وسط القطاع عن جنوبه؟

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين تقدمًا بريًا نحو بلدة القرارة الواقعة بين مدينتي خان يونس ودير البلح وسط وجنوب قطاع غزة، مع قصف مكثف وعنيف لتلك المنطقة، وسط تساؤلات حول وجود مخطط إسرائيلي لفصل وسط القطاع عن جنوبه.

وخلال الأشهر الستة من الحرب لم يفصل الجيش الإسرائيلي المنطقتين عسكرياً؛ إلا أنه نفذ عددًا من العمليات المحدودة بمنطقة المواصي، وانسحب منها خلال ساعات، إلا أن مخاوف الفلسطينيين لا تزال قائمة بشأن إمكانية فصلها بالدبابات في أي لحظة.

مربعات أمنية

ويرى الخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أحمد عوض، أن "تقسيم القطاع إلى عدة مربعات بات هدفًا واضحًا للجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه من غير المستبعد أن تقدم إسرائيل على فصل وسط القطاع عن جنوبه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عوض، لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل على شق طرق أمنية له داخل القطاع، تمكنه من تنفيذ عمليات مكثفة ومحدودة في أي منطقة، والتي ستكون على أطرافها منشآت ضخمة لتفتيش سكان القطاع واعتقال المطلوبين منهم".

وأضاف: "المخطط الإسرائيلي يقضي بتقسيم القطاع إلى مربعات أمنية يمكن السيطرة عليها، وتقليص مساحته وإقامة منطقة أمنية عازلة"، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار سعي إسرائيل لإعادة إنتاج الاحتلال بطريقة مختلفة.

وأشار عوض إلى أن "إسرائيل تتصرف على أساس أنها منتصرة في غزة، وأنها الحاكم العسكري والأمني للقطاع، وبالتالي فإن تقسيم وسط وجنوب القطاع مسألة وقت"، مبينًا أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على حياة السكان.

وتابع قائلا: "بتقديري الجيش الإسرائيلي سيكرر سيناريو الفصل الخاص بغزة وشمالها، وسيعمل على إيجاد طرق بديلة لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان والنازحين"، مؤكدًا أن فصل الوسط عن الجنوب سيكون الخطوة الأولى للبدء في تنفيذ عملية رفح العسكرية.

وشدد المحلل السياسي، على أن "إسرائيل تعمل على تدمير حماس سياسيًا وعسكريًا وإداريًا في غزة، وتبحث عن قيادة بديلة للفلسطينيين بالقطاع بعيداً عن السلطة الفلسطينية"، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية على سكان القطاع.