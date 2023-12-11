11 قتيلا في قصف إسرائيلي على رفح والنصيرات

قتل 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف للطيران الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قتل 6 فلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قتل 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأٌقصى بعد قصف إسرائيل منزلا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.