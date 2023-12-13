ألمانيا تدخل على خط "حرب غزة".. هل تفك عقدة تبادل الأسرى؟

أفاد تقرير لقناة "الأخبار 12" العبرية، الأربعاء، أن الاستخبارات الألمانية بدأت تظهر كوسيط محتمل في صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحًا يقضي بإطلاق سراح عشرات المجندات الإسرائيليات.

ووفق التقرير الذي استند أيضًا على مصادر فلسطينية، لم تسمها القناة، يجري الحديث عن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) والتي كانت قد توسطت في صفقات تبادل سابقة، منها صفقة الجندي جلعاد شاليط.

وحتى اللحظة، قدمت الاستخبارات الألمانية مقترحًا مبدئيًا بإطلاق سراح 50 مجندة إسرائيلية، إضافة إلى عدد من المصابين وكبار السن ممن يقبعون في الأسر لدى حماس في غزة، وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيًا معتقلًا في سجونها، ولا سيما من المرضى.

وترفض إسرائيل في المرحلة الحالية، الدخول في صفقة لتبادل الأسرى على غرار الصفقة الأولى التي أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين من النساء والأطفال، فضلًا عن عمال من تايلاند، مقابل أيام هدنة، وتقول إن الضغط العسكري والسياسي سيحقق أهداف الحرب وعلى رأسها حسم ملف الأسرى.

ومع ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أن تل أبيب أبدت استعدادًا للدخول في مفاوضات حول صفقة جديدة، لكن بشروط أخرى تختلف عن الصفقة السابقة، بينما تقول حماس أن أية صفقة جديدة يجب أن تشمل وقف الحرب.