شهادات أسرى محررين عن ظروف الاعتقال في سجون إسرائيل

لم يكن الأسير المحرر حسن درويش يعلم أنه سيكون في قوافل الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

ويقول الفتى المقدسي الأسير المحرر حسن درويش: "كان شعور إخباري بالإفراج صادمًا جدًا وغير متوقع، فقد كانت ظروف الأسر مأساوية للغاية من تنكيل واعتداء وعمليات عزل واقتحام للسجون بالكلاب البوليسية والوحدات الخاصة.

ويضيف دروبش في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، كنّا نتابع ما حصل في السابع من أكتوبر ونحاول معرفة الأخبار وما يحصل في الخارج، كان الألم والحزن على ما يحدث في قطاع غزة من عمليات إبادة جماعية وارتكاب المجازر بحق المواطنين والأطفال والنساء لا يفارقنا، والدعاء لهم بالثبات والصمود ووقف هذه الحرب الوحشية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

من جهتها، تقول الأسيرة المحررة شروق دويات: في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، "كنت أبكي طوال الوقت على الأخبار التي تأتينا من غزة سواء عند مشاهدتها أو سماعها، فلم تكن تمر لحظة دون ارتقاء شهداء، وكنا ندعو مع أخواتي الأسيرات طوال الليل بالصبر والثبات والتمكين وتحقيق النصر".

وعن شعورها بفرحة الإفراج قالت: "لا شك أن الفرحة كبيرة جدًا بتحرري من سجون الاحتلال الإسرائيلي ولكن تبقى هذه الفرحة منقوصة نظرًا لما حدث وما زال يحدث في غزة من قتل وتدمير وارتكاب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية ومسح العائلات من السجل المدني عبر قصفهم بأطنان من المتفجرات".

تستمر الأسيرة المحررة التي قضت 8 سنوات في حديثها عن أوضاع السجون قائلة: "تركت خلفي ما يقارب 51 أسيرة في ظروف اعتقال غاية في السوء حيث كانت المعاملة وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر وحشية من خلال ضرب وتنكيل واعتداء بالأيدي والشتم بألفاظ نابية عوضًا عن اهمال طبي متعمد للأسيرات المرضى دون تقديم أي علاج، وأتمنى أن يتم تحريرهم جميعّا في أقرب فرصة.

بينما قال الأسيران المحرران الشقيقان قسام ونصر الأعور من بلدة سلوان بالقدس المحتلة: "سعداء جدًا بتحررنا من قيود الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم نكن نتخيل أنه سيتم الإفراج عنا لا سيما وأن المعاملة داخل السجن كانت في غاية السوء وخصوصًا بعد الحرب على غزة حيث قاموا بمنع الطعام لأيام والقيام بجولات تفتيش ليلية بالكلاب البوليسية وسط عملية إرهاب وتخويف.

ويضيف الأسيران المحرران في حديث مزدوج لـ"إرم نيوز"، يؤلمنا جدًا ما يحدث لأهلنا في قطاع غزة، لقد تابعنا الأخبار التي لا يمكن أن يتخيلها أحد ورأينا حجم القصف والقتل والدمار بحق المواطنين وارتكاب المجازر في كل مكان، كانوا يتعمدون في مصلحة السجون الإسرائيلية أن يضعوا قنوات اسرائيلية تنقل مشاهد الدمار والقتل من أجل محاولة اخافتنا وتثبيط معنوياتنا.