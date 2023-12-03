هل تستجيب إسرائيل لشروط حماس قبل صفقة تبادل أسرى شاملة؟

تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية استجابة الحكومة الإسرائيلية لشروط حركة حماس، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، قبل صفقة تبادل أسرى شاملة، وذلك مع استئناف القتال وتعثر جهود الوسطاء للعودة للهدنة.

وتشترط حركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل البدء في مفاوضات الصفقة الشاملة مع إسرائيل، وهي الصفقة التي يأمل جميع الأطراف التوصل إليها من أجل إنهاء الحرب بغزة، المستمرة منذ 58 يوماً.

واستأنف الجيش الإسرائيلي القتال، أمس الأول الجمعة، وذلك عقب فشل الأطراف الدولية والإقليمية في التوصل لاتفاق يمدد الهدنة الإنسانية التي استمرت سبعة أيام، فيما حمّلت إسرائيل وحماس بعضهما البعض المسؤولية عن ذلك.

قرار مستحيل

ويرى المحلل السياسي، أنطوان شلحت، أن "تنازل إسرائيل لحماس وإعلانها الاستجابة لشروطها بشأن مفاوضات صفقة شاملة أمر يبدو مستحيلاً للغاية، خاصة أن ذلك سيصور على أنه انتصار للحركة وخسارة كبيرة للإسرائيليين".

وأوضح شلحت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذا الخيار سيؤدي بالتأكيد لانهيار الحكومة الإسرائيلية، وبمثابة نهاية لمسار رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو السياسي، وسيعزز من فرص محاسبته داخلياً وتحميله المسؤولية الكاملة عن أحداث السابع من أكتوبر".