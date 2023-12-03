بالتزامن مع حرب غزة.. إسرائيل تستهدف قواعد حماس في مخميات الضفة الغربية
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن عمليات تستهدف نشاطات حركة حماس والفصائل المسلحة بالضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، تجري بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، لافتة إلى أن هدف تلك العمليات هو "إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته اليوم الأحد ، إن "هناك عمليات مكثفة بالضفة الغربية تجري على قدم وساق منذ بداية حرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، تتخطى المهمات الدفاعية، وترنو إلى إعادة تشكيل الواقع السائد بالضفة الغربية".
تحركات في الضفة
ودفع الجيش الإسرائيلي بـ 21 كتيبة احتياطية لتأمين المحاور والمستوطنات اليهودية المتناثرة بالضفة الغربية، في وقت تسير فيه خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفِير بشأن تسليح المستوطنين، على قدمٍ وساق.
الصحيفة العبرية أكدت أن الآلاف من قطع السلاح وُزِّعَت على المستوطنين بالضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، كما عزَّز الجيش عمليات التأمين والحماية هناك.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة، دون كشف هويته، إنه ليس منطقيًّا أن يعمل الجيش في غزة على تدمير سلطة حماس وحكمها للقطاع، وفي الوقت ذاته يتغافل عن مؤشرات صعود الحركة بالضفة الغربية ولا سيما في مخيمات اللاجئين مثل مخيم جنين.
وأضاف أن "هذا المخيم اليوم لم يعد يشبه ما كان عليه قبل شهر واحد، نحرز هنا تقدمًا طوال الوقت، من يتخيل أنه قبل 6 أشهر ستصل قوات الاحتياط لتعمل هنا".
تراجع العمليات
وأوردت الصحيفة العبرية معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن المهمات والعمليات التي نفذها الجيش خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما قالت إنه تراجع ملحوظ في عدد العمليات ضد إسرائيليين، وما وصفته بـ "الإرهاب الشعبي"، وقالت إن عدد تلك العمليات التي تستهدف إسرائيليين أصبحت الأقل منذ 3 سنوات.
المصدر الأمني أخبر الصحيفة أن الأرقام الحالية، بشأن العمليات التي ينفذها فلسطينيون، لم تكن هكذا إطلاقًا إبان عملية "حارس الأسوار" في أيار/ مايو عام 2021، على سبيل المثال، وذكر أن التراجع "مفاجئ"، لأن الجيش استعد جيدًا لحدوث تصعيد، على خلفية السيوف الحديدية، لكنه لم يلحظ خروقات للنظام بالضفة.
وتابع أن إسرائيل في حرب ضد حماس، وتعمل طوال الوقت من أجل منع أي تصعيد محتمل، دون أن يستبعد إمكانية حدوث هذا التصعيد في أيّ لحظة.
اعتقالات بالجملة
وفيما يتعلق بالمعطيات التي نشرتها وزارة الدفاع، فقد ذكرت أنه منذ بداية الحرب الحالية على غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 202 من الفلسطينيين بالضفة الغربية (وصفهم بالمخربين)، وذكر إن 60% منهم كانوا يحملون السلاح (وقت تصفيتهم).
وبحسب معطيات وزارة الدفاع، فإن 40% من الفلسطينيين الذين قضَوْا برصاص الجيش الإسرائيلي كانوا بصدد محاولة إلقاء عبوة ناسفة أو زجاجات حارقة أو حجارة، معترفًا بأن 4 فلسطينيين على الأقل كانوا غير متورطين، ولكنهم قُتلوا.
وألقت القوات الإسرائيلية القبض على 2200 فلسطيني، قالت إن 1100، أي 50% منهم ينتمون لحركة حماس، وعقدت مقارنة بين هذا الرقم وبين سنوات مضت، وخلصت إلى أنه في كل عام من الأعوام السابقة كان يُعتقَل 2500 متهم فلسطيني بالإرهاب؛ ما يعني أن عدد المعتقلين في شهر يشارف على العدد ذاته الذي كان يُسجَّل سنويًّا.
عمليات استباقية
المصدر الأمني الإسرائيلي مضى قائلًا إن هدف العمليات بالضفة هو "تفكيك البنية التحتية للإرهاب في مخيمات اللاجئين مثل جنين وبلاطة"، وذكر أيضًا: "نحن ننفذ عمليات واسعة في كل المخيمات وهذا الأمر يحمل انعكاسات، ففي بلاطة بدأ أشخاص يُسلِّمون أنفسهم ذاتيًّا إلى السلطات".
وأردف أن "كتيبة جنين" وحدها (تتبع الجهاد الإسلامي) شهدت مقتل 60 شخصًا وإصابة 80 واعتقال 80، خلال العمليات الأخيرة وحدها، مضيفًا: "سنواصل العمل كلما تطلب الأمر، إلى أن يمتلك الجيش الإسرائيلي حرية العمل في مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية، على غرار مخيمات اللاجئين في الجنوب".
ويضع الجيش الإسرائيلي بالحسبان، مسألة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (ضمن صفقة التبادل الأخيرة) كانوا يسعون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وفشلوا واعتقلوا.
وذكر المصدر الأمني أن حماس "حظيت بتعاطف واسع في أنحاء الضفة الغربية، من شأنه أن يقود فلسطينيين إلى تنفيذ عمليات".
وختم بأن للسلطة الفلسطينية مصلحة في منع حماس من تعزيز وضعها في الشارع الفلسطيني بالضفة، لأن الأمر سيكون على حسابها، ومن ثم تعمل السلطة في رام الله من أجل منع خروقات النظام في قلب المدن، على حد قوله.