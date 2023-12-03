بالتزامن مع حرب غزة.. إسرائيل تستهدف قواعد حماس في مخميات الضفة الغربية  



ذكرت مصادر إسرائيلية، أن عمليات تستهدف نشاطات حركة حماس والفصائل المسلحة بالضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، تجري بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، لافتة إلى أن هدف تلك العمليات هو "إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته اليوم الأحد ، إن "هناك عمليات مكثفة بالضفة الغربية تجري على قدم وساق منذ بداية حرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، تتخطى المهمات الدفاعية، وترنو إلى إعادة تشكيل الواقع السائد بالضفة الغربية".

تحركات في الضفة

ودفع الجيش الإسرائيلي بـ 21 كتيبة احتياطية لتأمين المحاور والمستوطنات اليهودية المتناثرة بالضفة الغربية، في وقت تسير فيه خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غِفِير بشأن تسليح المستوطنين، على قدمٍ وساق.

الصحيفة العبرية أكدت أن الآلاف من قطع السلاح وُزِّعَت على المستوطنين بالضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، كما عزَّز الجيش عمليات التأمين والحماية هناك.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة، دون كشف هويته، إنه ليس منطقيًّا أن يعمل الجيش في غزة على تدمير سلطة حماس وحكمها للقطاع، وفي الوقت ذاته يتغافل عن مؤشرات صعود الحركة بالضفة الغربية ولا سيما في مخيمات اللاجئين مثل مخيم جنين.

وأضاف أن "هذا المخيم اليوم لم يعد يشبه ما كان عليه قبل شهر واحد، نحرز هنا تقدمًا طوال الوقت، من يتخيل أنه قبل 6 أشهر ستصل قوات الاحتياط لتعمل هنا".

تراجع العمليات

وأوردت الصحيفة العبرية معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن المهمات والعمليات التي نفذها الجيش خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما قالت إنه تراجع ملحوظ في عدد العمليات ضد إسرائيليين، وما وصفته بـ "الإرهاب الشعبي"، وقالت إن عدد تلك العمليات التي تستهدف إسرائيليين أصبحت الأقل منذ 3 سنوات.

المصدر الأمني أخبر الصحيفة أن الأرقام الحالية، بشأن العمليات التي ينفذها فلسطينيون، لم تكن هكذا إطلاقًا إبان عملية "حارس الأسوار" في أيار/ مايو عام 2021، على سبيل المثال، وذكر أن التراجع "مفاجئ"، لأن الجيش استعد جيدًا لحدوث تصعيد، على خلفية السيوف الحديدية، لكنه لم يلحظ خروقات للنظام بالضفة.

وتابع أن إسرائيل في حرب ضد حماس، وتعمل طوال الوقت من أجل منع أي تصعيد محتمل، دون أن يستبعد إمكانية حدوث هذا التصعيد في أيّ لحظة.