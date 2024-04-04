بعد استهداف قنصليتها في دمشق.. كيف سيكون الرد الإيراني؟

وضع الهجوم الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق، النظام وقياداته في حرج باتخاذ طريقة الرد، فمنذ الساعات الأولى للضربة التي أدت إلى اغتيال سبعة من كبار المستشارين، اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان واشنطن بالوقوف وراء الهجوم.

ونفذت إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية عشر هجمات مباشرة على فيلق القدس الإيراني، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 18 من قادة وأعضاء الفيلق، وهي إحصائية غير مسبوقة تُظهر التصميم الجدي لحكومة بنيامين نتنياهو على الوقوف في وجه إيران، وقد تُشعِل حربًا شاملة ومباشرة بين البلدين في أي لحظة.

وفي ظل توعّد عدد من المسؤولين وكبار العسكريين الإيرانيين بـ"الانتقام المبكر" من إسرائيل، تتجه كل الأنظار نحو آية الله خامنئي، وما إذا كان سيأمر بهجوم عسكري مباشر على إسرائيل أو المؤسسات الدبلوماسية لحكومة نتنياهو في بلدان أخرى أم لا، وهو ما يبدو أنه وضع المرشد الأعلى في ورطة غير مسبوقة؛ لأن الانتقام من خلال الهجمات الصاروخية والعسكرية يمكن أن يُدخل إيران في حرب شاملة مع إسرائيل والقوى العالمية الأخرى التي تدعم هذا البلد، وسيُعرّض النظام لخطر الانهيار.

ومن ناحية أخرى، فإن عدم إعطاء إجابة حاسمة يعني أيضًا انتصار إسرائيل في المرحلة الحالية، ويمكن أن يؤدي إلى استمرار اغتيال قوات الحرس الثوري، وإحراج زعيم النظام الإيراني أمام شعبه والقوات الخاضعة لقيادته في الداخل.