أكراد سوريا يدعون روسيا للقيام بدور الضامن في الحوار مع دمشق ‎

المصدر: ا ف ب

دعت الإدارة الذاتية الكردية اليوم الأربعاء، روسيا للقيام بدور الضامن في الحوار مع دمشق، في وقت تتحضر تركيا لشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وقالت الإدارة في بيان إن ”الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة في سوريا يكمن في الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السوري- السوري“.

وتابع البيان: ”نتطلع إلى أن يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقية“.

وجاء بيان الإدارة الذاتية للأكراد بعد وقت قصير من إعلان دمشق استعدادها لاحتضان أبنائها ”الضالين“، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.