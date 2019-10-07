مبررًا تخليه عنهم.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا لكنهم قبضوا الثمن

برر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وتخليها عن القوات الكردية التي تهدد تركيا بشن هجوم وشيك على مناطقها في سوريا.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر:“الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود“.

وقال أيضًا: ”كان من المفترض أن تتواجد الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يومًا، وكان ذلك قبل سنوات عديدة. بقينا وانزلقنا أعمق وأعمق في المعركة بدون هدف في الأفق. عندما وصلت إلى واشنطن، كان داعش يتفشى في المنطقة. هزمنا بسرعة خلافته بنسبة 100 ٪“.