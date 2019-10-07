مبررًا تخليه عنهم.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا لكنهم قبضوا الثمن

مبررًا تخليه عنهم.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا لكنهم قبضوا الثمن

المصدر: فريق التحرير

برر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وتخليها عن القوات الكردية التي تهدد تركيا بشن هجوم وشيك على مناطقها في سوريا.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر:“الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود“.

وقال أيضًا: ”كان من المفترض أن تتواجد الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يومًا، وكان ذلك قبل سنوات عديدة. بقينا وانزلقنا أعمق وأعمق في المعركة بدون هدف في الأفق. عندما وصلت إلى واشنطن، كان داعش يتفشى في المنطقة. هزمنا بسرعة خلافته بنسبة 100 ٪“.

ولفت إلى أن هزيمة داعش تضمنت ”القبض على الآلاف من مقاتلي التنظيم، ومعظمهم من أوروبا، لكن أوروبا لم تردهم، وقالوا لتحتفظ بهم الولايات المتحدة الأمريكية! قلت لا، لقد قدمنا لكم خدمة كبيرة والآن تريدون منا أن نحتجزهم في السجون الأمريكية بتكلفة هائلة. هم لكم للمحاكمات، قالوا مرة أخرى لا، معتقدين كالعادة، أن الولايات المتحدة هي دائمًا ”المصاص“ في الناتو، في التجارة، في كل شيء“.

وتابع: “ حان الوقت بالنسبة لنا للخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها، وأغلبها قبلية، وإعادة جنودنا إلى الوطن. سنكافح من أجلنا، وسنحارب فقط من أجل الفوز، مضيفًا أنه ”سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع، كلهم يكرهون داعش، لقد كانوا أعداء لسنوات. نحن على بعد 7000 ميل وسوف نسحق داعش مرة أخرى إذا جاءوا إلى أي مكان بالقرب منا!“.

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