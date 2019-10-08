اليمن يطلب من واشنطن منع تداول آثاره في السوق الأمريكية‎

قال وزير الثقافة اليمني مروان دماج يوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب إلى نظيرتها الأمريكية لمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في سوق الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير أن اللجنة الاستشارية في الإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمناقشة طلب اليمن، بحسب وكالة ”سبأ“ اليمنية الرسمية للأنباء.

وأوضح أن الطلب اليمني يأتي بناءً علي المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”يونيسكو”، التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشدد دماج على أن السفارة اليمنية في واشنطن تبذل جهودًا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأمريكية.

واتهمت الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، جماعة الحوثي بنبش مواقع أثرية وبيع قطع أثرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشادت وزارة الثقافة اليمنية، في يونيو/ حزيران 2018، بإحباط السلطات العمانية عملية تهريب 52 قطعة أثرية يمنية في منفذ المزيونة الحدودي.