قوات سوريا الديمقراطية: أمريكا لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من الحدود مع تركيا

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية انسحبت من شمال شرق البلاد بعدما لم تنفذ تعهداتها، وإن العملية التركية سيكون لها أثر ”سلبي كبير“ على الحرب على تنظيم داعش.

وفي بيان قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة إن ”القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا“.

ومساء أمس الأحد قال البيت الأبيض إن القوات التركية ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها ”منطقة آمنة“، وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.