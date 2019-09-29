الأردن.. المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب المعلمين والنقابة ترفض

قررت المحكمة الإدارية في الأردن اليوم الأحد وقف إضراب المعلمين، الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بعلاوة 50%.

وقد شهدت الأيام الماضية عدة اجتماعات بين فريق وزاري مكلف بملف المعلمين، وبين أعضاء من مجلس نقابة المعلمين بمقر وزارة التربية والتعليم للوصول إلى حلول توافقية تنهي الإضراب في المدارس، دون التوصل إلى نتيجة.

وفي أول رد فعل لنقابة المعلمين حول قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، قال نائب النقيب الدكتور ناصر نواصرة: ”لن نتراجع عن الإضراب حتى تحقيق مطالبنا“.

وقدم رئيس الوزراء عمر الرزاز عرضًا للمعلمين ردوا عليه بالرفض، والإعلان بمواصلة الإضراب، مطالبين الحكومة بالاعتذار عن الأحداث التي رافقت اعتصامًا في العاصمة عمان في الخامس من أيلول الجاري.