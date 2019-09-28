معرض عمان للكتاب.. إقبال واسع وفعاليات متنوعة في حضرة ”خير جليس“ (فيديو إرم)

تعيش العاصمة الأردنية، هذه الأيام، عرسًا ثقافيًا تحتضنه الدورة التاسعة عشرة من معرض عمان للكتاب، الذي يجذب عشاق القراءة من داخل المملكة وخارجها.

وتجتمع 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، في ساحة معرض عمان الدولي للسيارات.

وقال مدير المعرض ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، فتحي البس، لـ“إرم نيوز“، إنهم يطمحون أن يتجاوز عدد الزائرين لهذا العام 450 ألف زائر، مشيرًا إلى ”إعداد خطة إعلامية متكاملة من أجل تحقيق هذا الغرض“.

من جانبها، أكدت سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل، أهمية مثل هذه المعارض في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن مشاركة دور النشر العربية في معارض الكتاب، ”تشكل نوعًا من مد الجسور بين المعرفة والقارئ“.

وتأتي الدورة الحالية من المعرض، بعنوان ”القدس عاصمة فلسطين“، وسط دعوات موجهة للكُتاب العرب للتركيز على القضية الفلسطينية في أعمالهم.

وقال السفير التونسي لدى الأردن، خالد السهيلي، لـ“إرم نيوز“، إنه لا بد من التركيز على ما أسماها ”أمهات القضايا“ بالنسبة للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ويؤكد زائرون على أهمية مثل هذه المعارض في نشر الثقافة والانفتاح على الثقافات الأخرى، بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المثقفين العرب وتبادل المعلومات والتجارب في كافة المجالات.

ويتخلل المعرض العديد من احتفاليات توقيع الكُتب، والندوات الفكرية، إضافة إلى أمسيات شعرية وقصصية وعروض فلكلورية، ما يضفي على المعرض تنوعًا واسعًا يلبي اهتمامات ورغبات الزائرين.