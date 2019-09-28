بعد فشل الحوار.. حكومة الأردن ترفع علاوة المعلمين ‎

أقرت الحكومة الأردنية، السبت، زيادة تتراوح بين 24 – 31 دينارًا (33- 43 دولارًا) لتضاف إلى علاوة الـ100%، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس وضمن نظام الرتب، وذلك في مسعى لإنهاء أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، عقب اجتماع حكومي، أن الزيادة المقررة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك بعد فشل جولات الحوار التي عقدت بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، حيث تمسكت النقابة بإقرار علاوة بمقدار 50% من إجمالي الراتب الأساسي، في حين أصرت الحكومة على ربط العلاوة بالأداء للمعلمين.

بدورها أعلنت نقابة المعلمين عبر بث مباشر قدمه نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، رفضها المبادرة الحكومية واعتبرتها لا تحقق ما نسبته 10% من العلاوة المطلوبة، مشددة تمسكها بالإضراب كخيار لتحقيق مطالبها.

ودخلت المعلمون في الأدرن بإضراب مفتوح عن العمل منذ مطلع العام الدراسي الحالي، احتجاجًا على عدم اعتراف الحكومة بعلاوة المهنة، وكذلك منعهم من إقامة فعالية احتجاجية في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء للمطالبة بالعلاوة.