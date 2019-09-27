ردًا على السفير الإيراني.. وزارة الدفاع العراقية ترفض تهديد واشنطن

ردّ المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة، على تصريحات السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، الذي هدد بقصف القوات الأمريكية في العراق، حال تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نشرته ”روسيا اليوم“ في نسختها العربية، إن ”العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا والتي تهدد مصالح البلدين، وإن الأراضي العراقية خط أحمر“.

وأكد الخفاجي أن ”العراق لن يكون مطلقًا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه“.

وهدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية الموجودة في العراق، إذا تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، مساء أمس الخميس: ”سنقصف الأمريكان في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران“، مؤكدًا أن ”خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة في المنطقة أمر ضروري، فهذه القوات تتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة“ وفق قوله.

ويعاني العراق منذ احتلاله عام 2003 من قبل قوات التحالف التي قادتها أمريكا من التدخل الإيراني بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية.