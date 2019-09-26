سفير إيران في بغداد يهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق‎

هدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، حال تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، يوم الخميس: ”سنقصف الأمريكان في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران“.

واتهم مسجدي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة والعراق، زاعمًا أن إيران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية.

واعتبر السفير الإيراني، وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة ”أمر ضروري“، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأمريكية يتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وتابع مسجدي أن ”محور المقاومة اليوم قوي جدًا، ونطلب من جميع الدول الانضمام إلى هذه الجبهة باعتبارها تصب في مصلحة تحقيق الأمان لجميع الدول“.

ودعا السفير الإيراني لدى بغداد الحكومة العراقية إلى أن ”تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية“، مشيرًا إلى أن ”الكثير من العراقيين يحبون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكننا أن نمنعهم من ذلك“.

ويعاني العراق منذ احتلاله عام 2003 من قبل قوات التحالف التي قادتها أمريكا من التدخل الإيراني بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعادة ما يقوم بتلك التدخلات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وترفض العديد من القوى السياسية العراقية الشيعية وفي مقدمتها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر التدخلات الإيرانية.