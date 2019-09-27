إيران: الناقلة البريطانية تبحر إلى الإمارات.. والدعوى القضائية لا تزال قائمة

قالت إدارة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، الجمعة، إن الإجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية انتهت وهي جاهزة للإبحار، لافتة إلى أن الناقلة ”ستنطلق بعد قليل وقد أعطيت لها الموافقة النهائية للمغادرة، وستتوجه باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وذكرت إدارة الموانئ، في بيان، أن ”الإجراءات القانونية للناقلة البريطانية ستينا إمبيرو اكتملت، لكن الإجراءات القضائية الحقوقية لم تحسم بعد“، وأن ”هناك دعوى في هذا المجال لا تزال مفتوحة أمام السلطات ضد الناقلة، لتعويض الخسائر التي خلفتها نتيجة انتهاكها قوانين الملاحة“.

وتابع البيان الإيراني أن ”قائد الناقلة وطاقمها وقعوا على تعهد خطي من أجل إخلاء سبيل الناقلة مع وجود دعوى على الناقلة، وما زالت عملية التحقيق في الانتهاكات وإعلان نتائجه النهائية جارية“.

وفي الـ 19 من يوليو/تموز الماضي، قامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، باحتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز، بذريعة ارتكابها ”انتهاكات“ للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

وجرى إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.