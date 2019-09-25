السلطات المصرية تفرج عن طالب أردني اعتقل بمحيط ميدان التحرير في القاهرة

قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين السفير سفيان سلمان القضاة: إن السلطات المصرية أفرجت، يوم الأربعاء، عن الطالب الأردني محمد بلال أحمد النظامي، الذي سبق وأن تم توقيفه أثناء تواجده في ميدان التحرير في القاهرة.

وأوضح القضاة أن الجهات الأمنية المختصة في مصر استجابت لطلب السفير الأردني في القاهرة، حيث أبلغته بقرار الإفراج عن المواطن محمد.

كما قال القضاة: إن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة يتابعان حيثيات اعتقال المواطنين الأردنيين اللذين تم توقيفهما من قبل السلطات المصرية مؤخرًا في ميدان التحرير بالقاهرة.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن السلطات المصرية أكدت للسفارة الأردنية في القاهرة أن الأردنيين الاثنين قيد التحقيق.

وأكد القضاة أن مركز العمليات والسفارة سيتابعان مع السلطات المصرية تفاصيل هذا الموضوع، والقيام بتقديم الخدمات القنصلية والقانونية اللازمة، والتأكد من أنهما بصحة جيدة ويتلقيان معاملة حسنة.