هزة أرضية بقوة 3.4 تضرب القاهرة

كشف الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن تسجيل الشبكة القومية للزلازل في الساعة 9:10 مساء وقوع زلزال مركزه على بعد 18 كيلو مترًا شرق القاهرة بمدينة الأمل.

وأوضح ”بدوي“ أن الزلزال الذي شعر به سكان حي المعادي والقطامية والمدن الجديدة كانت قوته 3.4 ريختر، وأنه يصنف بأنه صغير من حيث الشدة، ولم ينتج عنه أي خسائر.

يذكر أن هذا الزلزال هو الثاني في مصر خلال 24 ساعة حيث أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، امس في الساعة 5:34 دقيقة تسجيل الشبكة القومية للزلازل هزة ارضية بلغت شدتها 2.7 ريختر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد في بيان له، إن الهزة الأرضية مركزها شرق القاهرة، وشعر بها سكان مدن القطامية والقاهرة الجديدة، ولم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار.

وكان آخر زلزال ضرب مصر في 5 يوليو الماضي، حيث سجلت الشبكة القومية هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر وهو زلزال متوسط الشدة، مركزه البحر المتوسط شمال السواحل المصرية بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.