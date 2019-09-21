مصر.. مقتل قيادي في حركة ”حسم“ وإصابة ضابطين بتبادل لإطلاق النار (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء اليوم السبت، ”مداهمة وكر يتبع حركة حسم الإرهابية بمنطقة المطرية في العاصمة القاهرة، أسفر عن مقتل الإرهابي عمرو أحمد محمود أبوالحسن“، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنّ ”معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بالقاهرة وكرًا لاختبائه، وتخزين الأسلحة به تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية“.

وأضاف البيان؛ أنّه ”خلال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق النار تجاهها فتعاملت معه، ما أسفر عن مقتل الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبوالحسن، وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية“.

وأشار إلى أنّه ”عثر داخل الوكر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة، وسلاح آر بي جي وعدد من القذائف له، وكميات من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وسترة قتالية“.