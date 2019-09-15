”حماس“ تمنع محامية من دخول المحاكم لرفضها التفتيش

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، منع المحامية صباح اليازجي من دخول مجمع المحاكم في مدينة غزة وممارسة مهنة المحاماة.

وقالت اليازجي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن رئيس مجلس القضاء التابع لحماس في غزة المستشار محمد عابد أصدر قرارًا بمنعي من دخول المحكمة، مشيرة إلى أنها أُبلغت بالقرار من قبل الشرطة القضائية التابعة لحماس داخل المحكمة.

وأضافت اليازجي: ”خلال توجهي لمجمع المحاكم الأسبوع الماضي، أوقفني ضباط من الشرطة القضائية التابعة لحماس وطلبوا مني المغادرة فورًا، وقالوا إن هناك قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس القضاء المستشار محمد عابد بمنعي دخول المحكمة“.

واستدركت اليازجي: ”طلبت منهم نسخة من القرار، فأكدوا أنهم تلقوا القرار عبر رسالة هاتفية، وطالبوني بمراجعة نقابة المحامين“، مشيرة إلى أنهم خيروني بين مغادرة المحكمة أو اتخاذ إجراءات بحقي.

وتابعت اليازجي: ”تعرضت للتهديد من قبل الشرطة النسائية التابعة لحركة حماس بمركز شرطة العباس وسط غزة“، مشيرة إلى أنها هددت بالاعتقال والتوقيف.

وأوضحت أن ذلك جاء على خلفية رفضها الإجراءات التفتيشية التي تتبعها أجهزة أمن حماس للمحامين في قطاع غزة، متابعة: ”لست ضد أي إجراء أمني بالتفتيش لكن وفق أصول قانونية سليمة صادرة عن الجهة التى أتبع لها لكي ألتزم بتنفيذها“.

يذكر أن حركة حماس اتخذت إجراءات تعسفية مؤخرًا بحق المحامين، تجبرهم على الخضوع للتفتيش خلال دخولهم لمجمع المحاكم في مدينة غزة.