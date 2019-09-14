غزة.. فصيل مسلح يعلن إسقاط ”طائرة تجسس“ إسرائيلية

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح المسلح ”للجبهة الشعبية“ في قطاع غزة اليوم السبت، أنها سيطرت على ”طائرة تجسس“ إسرائيلية بعد إسقاطها.

وقالت الكتائب في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن قناصتها تمكنوا ”من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها وسيتم الإعلان بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي“، دون مزيد من التفاصيل.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة ”حماس“، أنها سيطرت على حوّامة إسرائيلية، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، كانت تحمل جهازًا لتنفيذ ”مهمة“.

وقالت ”القسام“ في بيان، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الحوامة، كانت في ”مهمة خاصة داخل قطاع غزة“، دون تفاصيل إضافية.

واعترفت إسرائيل حينذاك على لسان المتحدث باسم جيشها أفيخاي أدرعي بسقوط ”طائرة مُسيّرة صغيرة في جنوب قطاع غزة“، دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو أسباب سقوطها.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية، وسبق أن أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط عدة طائرات مسيرة فوق أراضي قطاع غزة.