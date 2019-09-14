حماس تنتقد تعاطف الرئيس عباس مع أسير إسرائيلي لديها

انتقدت حركة حماس موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعاطف مع الأسير الإثيوبي لدى الحركة في غزة ”أبراهام منغستو“.

وقال عبداللطيف القانوع، الناطق باسم ”حماس“، إن ”تعاطف رئيس السلطة مع عائلة الأسير منغستو ووعده لهم بمعرفة مصيره في ظل تنكر الاحتلال الصهيوني لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال وحرمانهم من أبسط حقوقهم وقتلهم المتعمد للأسير السايح بسبب الإهمال الطبي، دليل على أن قضية الأسرى غائبة لدى السلطة وتتجاهل معاناتهم وتستخف بمشاعر ذويهم“.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد التقى بمقر الرئاسة في رام الله وفدًا من الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.

وعبر ايلي منغستو والد أبراهام منغستو المفقود في غزة منذ أعوام، عن أمله بالوصول إلى ابنه، وقال ”نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيئًا للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته“.

بدوره قال عزاريا ”نحن سعداء بلقاء رجل سلام أفعاله تتكلم عنه، ونأمل بمساعدتكم بتلقي أي معلومة عن الأسير مغنستو الموجود في غزة لتطمئن عائلته، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لموضوع ابننا“.