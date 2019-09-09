لجنة الخارجية ببرلمان الأردن تدعو إلى إعادة العلاقات مع سوريا

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، الإثنين، إلى إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.

وأكد الطعاني خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بالأعمال السورية في الأردن، شفيق ديوب، أهمية العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط البلدين، وأهمية إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السورية عام 2011.

كما أكد ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين سوريا والأردن، وتحديدًا الاقتصادية منها، وحل القضايا العالقة، ولا سيما الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تدخل الأراضي السورية وملف المياه ونقل البضائع.

وشدد الطعاني على أهمية استمرارية فتح الحدود بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه ”لا يمكن أن نكون بعيدين عن سوريا، ولا يمكن أن تكون سوريا بعيدة عنا“.

من جهته، دعا ديوب إلى ”تفعيل اللجان المشتركة لمصلحة البلدين الشقيقين، وتبادل الزيارات وتشكيل لجان مشتركة لبحث ملف اللاجئين السوريين في المملكة“.

وأعرب ديوب عن ”تقديره لدور الأردن بمنع تسلل الإرهابيين لسوريا، وتحمله عواقب اللجوء السوري، ما شكل ضغطًا على بنيته التحتية والمياه والطاقة وغيرها“، مشيرًا إلى أن ”بلاده اتخذت كل الإجراءات لعودة اللاجئين السوريين لأراضيها“. كما أكد ”حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن وإعادتها إلى ما كانت عليه“.

وفي ختام اللقاء وجه ديوب الدعوة إلى مجلس النواب ولجنته الخارجية لزيارة سوريا.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان في آذار/مارس الماضي.

وكان البلدان أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد نحو 3 سنوات على إغلاقه.