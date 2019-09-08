أردوغان: هناك خلاف مستمر مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن إقامة ”المنطقة الآمنة“ المقررة في شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من بدء دوريات مشتركة بين البلدين في تلك المنطقة.
وأضاف أردوغان: ”نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة، لكننا نرى في كل خطوة أن ما نريده وما يفكرون فيه ليس هو نفس الشيء“.
وتابع: ”يبدو أن حليفتنا تبحث عن منطقة آمنة للمنظمة الإرهابية وليس لنا، نرفض مثل هذا الموقف“.
وتسيطر قوات وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة على معظم أنحاء المنطقة الآمنة.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة ”إرهابية“.