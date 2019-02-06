تراشق وعراك في مجلس النواب الأردني (فيديو)

نشبت داخل أروقة مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، مشاجرة تخللها تبادل التراشق بعبوات المياه، في حادثة أثارت سخط واستياء الشارع الأردني.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثقته قناة “المملكة” المحلية، أحد النواب وهو يتحدث عن ملف فساد في محافظة العقبة جنوب المملكة، تتعلق بمنح مبالغ مالية لقضاة، وصلت إلى مليون دينار، حيث انتفض زميله منددًا بالإساءة للسلك القضائي.

وفي التفاصيل، أثار سؤال للنائب محمد الرياطي حول مبالغ يتقاضاها قضاة ومدّعون عامّون، مقابل مكافآت نظير أعمال قضائية لهم في العقبة جلبة وغضبًا نيابيًا تحت القبة، مشيرًا إلى أسماء قضاة ومدعين عامين تقاضوا مكآفات من العقبة وصلت إلى مليون دينار منذ عام 2011 – 2016.

بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن القضاة والمدّعين منزهون عن الأفعال المشبوهة وما يصرف من وزارة العدل أو البلديات وسلطة العقبة مقابل أعمال تتعلق بالقضاء.

وأعرب الرياطي عن احترامه للسلطة القضائية، لكن لا يجوز صرف هذه المبالغ بهذه الطريقة.

وفي نفس السياق، أقدم النائب صداح الحباشنة على ضرب النائب زيد الشوابكة بزجاجات المياه، بعد صراخ مع الأخير واعتراضه على سؤال الرياطي.