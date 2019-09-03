السودان.. المجلس السيادي يحدد موعد إعلان الحكومة

أعلن مجلس السيادة في السودان، أن إعلان الحكومة الانتقالية في غضون 48 ساعة كأقصى تقدير.

وأبلغت مصادر موثوقة ”إرم نيوز“، أن رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير حسمت تسمية 15 وزيرًا من أصل 18 وزيرًا في الحكومة الانتقالية.

واتفقت الأطراف، وفق المصادر، على تسمية أسماء محمد عبد الله لتولي وزارة الخارجية، والتي ستكون أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ السودان.

وقال الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، إنّ اجتماعًا استثنائيًا حضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ناقش أسباب التأخير الذي صاحب إعلان الحكومة الانتقالية، والتعهد بإكمال أسماء الوزراء، وإعلان التشكيلة الكاملة خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

وأوضح سليمان، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية.

وقال إن الاجتماع أكد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام؛ لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وقضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب نص الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن الاجتماع استمع إلى شرح رئيس الوزراء حول الصعوبات التي تواجه التشكيل الحكومي في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.