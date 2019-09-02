السودان.. استئناف الدراسة قبل منتصف سبتمبر

وجّه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر/أيلول 2019.

وتعطلت الدراسة في السودان منذ عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان؛ لفترات متفاوتة نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن توجيه حمدوك جاء خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا خاصًا لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، حيث وجّه وزارة المالية والتخطيط بسرعة توفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

ونقل البيان عن وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن قوله إن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستناف العام الدراسي.

وفي وقت سابق، أعلن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون استئناف العام الدراسي بالولاية في 14 سبتمبر/أيلول 2019.