كردستان شمال العراق تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل ‎

نفت حكومة إقليم كردستان شمال العراق اليوم السبت، تصريحًا لزعيم إحدى الحركات المسلحة، تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وجود معسكر إسرائيلي في محافظة أربيل تديره امرأة برتبة جنرال.

كان الأمين العام لـ“حركة النجباء“ المنضوية ضمن ”الحشد الشعبي“ أكرم الكعبي قد قال، في تصريح صحفي الخميس، إن ”الإسرائيليين يدخلون بجوزات سفر أمريكية مزورة إلى البلاد، ونحن نعرف أماكن تواجد الإسرائيليين في السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة عين الأسد (ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، وتقع في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غرب البلاد)“.

وادعى أن ”امرأة إسرائيلية برتبة جنرال تدخل العراق، وتدير معسكرًا في أربيل“.

وردًا على ما ورد في تصريح الكعبي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان شمال العراق جوتيار عادل، في بيان: ”تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية تصريحًا لا صحة له يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل”.

وأضاف: ”حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة.. الهدف من ترويج افتراءات كهذه هو الدعاية السياسية، وتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر“.