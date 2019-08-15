سقوط أكثر من 100 سائح من مرتفعات كردستان العراق خلال العيد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 100 حالة سقوط لسائحين من المرتفعات الجبلية، خلال أيام عيد الأضحى.

وذكر مدير صحة أربيل خلال مؤتمر صحفي أن ”ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ أﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، على ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ“، مضيفًا أنه ”ﺗﻢ ﻧﻘﻞ 111 ﺳﺎﺋﺤًﺎ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ“.

وأضاف أن ”ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 39 إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺮّﺍﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﻓﻴﺎﺕ“.

ولفت إلى أن ”ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ أﺟﺮﺕ 266 ﺗﺪﺧًﻼ ﺟﺮﺍﺣﻴًّﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀﻱ ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻭﺷﻘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻤﺎ“.

ومع حلول عيد الأضحى توافد آلاف العراقيين إلى إقليم كردستان من مختلف المحافظات لقضاء العطلة، وذلك هربًا من الزحام المروي والارتفاع الهائل في درجات الحرارة، خاصة في المدن الجنوبية من البلاد.

ويتمتع الإقليم الكردي بأجواء ومناظر وطبيعة جبلية خلابة كما يضم أماكن ومواقع تاريخية وتراثية وسياحية كثيرة، أبرزها قلعة أربيل التي يعود تاريخها إلى حوالي 6000 سنة قبل الميلاد، وتعتبر إحدى أقدم المدن، التي ظلت مأهولة بالسكان على مر الزمن في العالم.