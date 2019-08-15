الجيش العراقي يطالب قياديًا مقربًا من الحشد الشعبي بالاعتذار

استنكرت قيادة العمليات المشتركة، تصريحات وصفتها بـ“المسيئة“ للجيش العراقي، على لسان القيادي بحركة النجباء يوسف الناصري، مطالبة إياه بالاعتذار.

وطالب رجل الدين المقرب من حركة ”النجباء“ (منضوية ضمن الحشد الشعبي) يوسف الناصري في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، بحل الجيش العراقي، ووصفه بـ“جيش مرتزق وليس أصيلا“، معتبرًا الحشد الشعبي هو ”الجيش الأول في العراق وليس رديفًا“.

وتوعدت قيادة العمليات المشتركة ”أعلى سلطة عسكرية في العراق“، بمقاضاة كل من ”يحاول الإساءة للجيش“.

وقال الفريق الركن نائب قائد العمليات المشتركة (تتبع للدفاع) عبدالأمير رشيد يار الله، في بيان، الأربعاء، إنه ”تفاجأ بتصريح غريب من يوسف الناصري الذي اتهم الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته ويطالب بحل الجيش“.

وأضاف يار الله: ”هنا تبين قيادة العمليات المشتركة استنكارها لهذا التصريح الغريب، وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه“.

ولفت إلى أن ”قيادة العمليات المشتركة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يحاول الإساءة للجيش العراقي والقوات الأمنية“.

من جانبها، اعتبرت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي، تصريح الناصري بأنه ”إساءة تعبر عن وجهة نظره الشخصية“.